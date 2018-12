Rapinatori armati assaltano il distributore, poi fuggono con 10 euro

Ben quattro rapinatori, minuti di una pistola, hanno preso di mira un distributore di carburante Q8 in viale Regione, all’altezza di via Portello, a Palermo. Un 'commando' che poi si è dato alla fuga con un bottino 'magro' di 10 euro.

Come racconta PalermoToday, i malviventi sono arrivati a bordo di due scooter e si sono fermati nella piazzola dove in quel momento c’era un solo dipendente. Gli sono andati incontro con fare minaccioso, gli hanno puntato contro la pistola e lo hanno costretto a consegnare l’incasso.

L’impiegato non ha avuto il tempo di reagire, ha tirato fuori dal portafogli quella banconota da 10 euro e l’ha consegnata ai banditi che sono fuggiti a tutta velocità in direzione di via Perpignano. Poi la richiesta d'aiuto lanciata telefonicamente al 112.

Il colpo è stato ripreso dalle telecamere del sistema di videosorveglianza che potrebbero aver immortalato tutte le fasi della rapina e anche parte della targhe dei due scooter utilizzati. Sull’episodio indagano i carabinieri che hanno avviato le ricerche.