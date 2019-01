Assalto in villa, notte da incubo: "Io e mio marito immobilizzati, hanno rubato tutto"

Assalto in villa a Erice, in provincia di Trapani. Quattro banditi sono piombati in piena notte nella villetta di due coniugi: nel mirino un ex primario, chirurgo in pensione, e la moglie, in servizio nel reparto di ginecologia dell’ospedale Sant’Antonio Abate di Trapani. In azione un commando di professionisti: a detta delle vittime si tratta di quattro palermitani.

Rapina in villa a Erice: le indagini

Sono in corso le indagini della polizia trapanese. Allarme e telecamere erano staccati a causa di alcuni lavori nella villetta. Probabilmente i rapinatori lo sapevano: la porta blindata è rimasta intatta. I quattro sono entrati dalla veranda del primo piano. Indossavano guanti e passamontagna. Consistente il bottino, fatto di preziosi e gioielli. Questo il racconto della donne al giornale locale Tp24.it: "Mi sono vista entrare in camera da letto quattro persone vestite di scuro con passamontagna, luce alla fronte e guanti, hanno immobilizzato sia me che mio marito. Ho detto che mio marito è cardiopatico e hanno risposto con accento palermitano che dovevamo stare tranquilli e che non avrebbero fatto nulla se davamo quello che volevano".

Marito e moglie sono rimasti ostaggio dei rapinatori nella loro casa. Nonostante lo shock sono rimasti illesi. A Tp24.it anche i racconto del figlio della coppia: "Avevano un accento palermitano, hanno legato la mamma con delle fascette e l’hanno narcotizzata a quanto pare con dell’etere, mio padre, invece, con la pistola puntata. Per circa tre ore hanno tenuto i miei genitori in ostaggio dentro casa. Mio papà si è rifiutato di aprire la cassaforte e loro, molto attrezzati, hanno tagliato il muro che separa dal caveau blindato e poi si sono dati da fare con un disco e hanno tagliato l’acciaio della cassaforte e si sono presi tutti gli affetti e i sacrifici di una vita dei miei genitori".