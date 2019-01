Assalto con pistole e kalashnikov al portavalori davanti al supermercato

Un gruppo di banditi ha assaltato un furgone portavalori stamattina a Cologno Monzese, in viale Lombardia. In azione un commando di tre uomini, con volto coperto e armati uno di kalashnikov e due di pistola. Il fatto è avvenuto intorno alle 7.30 davanti al supermercato Eurospin. Colpito un portavalori della Mondialpol: gli addetti avevano appena prelevato denaro dalla cassa continua del supermercato e lo avevano riposto in una sacca.

Rapina al portavalori a Cologno Monzese davanti all'Eurospin

Quando i malviventi si sono avvicinati al furgone, una delle guardie ha esploso tre colpi di pistola in aria, ma questo non ha fermato i tre che si sono impossessati della sacca con il denaro e sono anche riusciti a sottrarre un'arma ad una guardia. Poi sono scappati nei campi intorno.

I carabinieri indagano sull'episodio e il bottino è ancora da quantificare, ma si aggirerebbe sui 15-20 mila euro. Nessuno, comunque, è rimasto ferito.