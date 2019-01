Fermano un turista e si fanno consegnare l'orologio: costava 80mila euro

Un uomo cinese di 33 anni, a Milano per fare il turista, è rimasto vittima di una rapina in piazzale Oberdan, in zona Porta Venezia. L'episodio è avvenuto nella serata di venerdì. L'episodio è avvenuto nella serata di venerdì.

Il 33enne ha denunciato l'accaduto ai carabinieri di via della Moscova, che indagano. Stando al suo racconto, due persone non meglio descritte, lo hanno bloccato e poi si sono fatti consegnare l'orologio. Non si trattava però di un orologio qualsiasi, bensì di un Richard Mille da 80mila euro. Dopo il colpo i due malviventi si sono dati alla fuga.