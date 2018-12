Terrore in autostrada: rapinano tre furgoni portavalori, sparano e scappano

Un gruppo di banditi ha rapinato tre furgoni portavalori sul raccordo autostradale Avellino-Salerno, all'altezza dello svincolo di Serino lungo la carreggiata nord. Prima di darsi alla fuga, i malviventi hanno dato fuoco ai mezzi che avevano utilizzato per arrivare sul posto e hanno esploso numerosi colpi di arma da fuoco.

E' successo stamattina. La banda è poi fuggita a bordo di un'auto rubata a una donna rimasta bloccata con altre centinaia di vetture. Nessuna persona sarebbe rimasta ferita.

Secondo una prima ricostruzione, i malviventi hanno bloccato un camion che trasportava carburanti, intimando all’autista di posizionarlo di traverso sulla carreggiata. Il commando avrebbe utilizzato un escavatore per cercare di scardinare le lamiere dei furgoni che erano diretti ad Avellino per consegnare un ingente quantitativo di denaro contante presso la sede irpina della Banca d'Italia. Sul posto è immediatamente sopraggiunta una pattuglia della Polstrada. Gli agenti hanno ingaggiato un conflitto a fuoco con i malviventi, poi riusciti a scappare. Il traffico lungo l’arteria è andato letteralmente in tilt in entrambi i sensi di marcia.

Non è ancora chiaro se la rapina ha fruttato un bottino e la dinamica dell'accaduto è ancora da accertare: fatto sta che i banditi si sono dati alla fuga dividendosi in due gruppi. Dopo aver fatto inversione di marcia, si sono diretti verso Salerno.

Un elicottero della Polizia di Stato è in volo per individuare dall'alto la posizione dei malviventi. Sul luogo della sparatoria è giunto anche il Procuratore della Repubblica di Avellino Rosario Cantelmo. Bloccate entrambe le carreggiate, sia in direzione Salerno che Avellino. Sul posto sono arrivati numerosi mezzi di soccorso e forze dell'ordine.