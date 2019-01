Portavalori sventrato con una ruspa, mezzi in fiamme per bloccare la Statale

Fumo nero e fiamme: alba da Far West in provincia di Bari dove un commando ha preso d'assalto un furgone portavalori facendo entrare addirittura in azione una pala meccanica per dilaniare la carrozzeria blindata.

Tutto è iniziato intorno alle 7:30 lungo la Statale 96 nei pressi di Mellito.

Un furgone dell'Ivri che stava percorrendo la strada è stato bloccato da mezzi pesanti dati alle fiamme e posizionati in mezzo alla carreggiata. I banditi avrebbero quindi usato delle ruspe per aprire il portavalori. Ancora ignoto al momento il bottino della rapina: non si sa se all'interno ci fossero soldi o preziosi. Le indagini sono affidate ai carabinieri di Altamura.

Sul posto sono presenti anche gli agenti della Polizia stradale e il personale Anas impegnato nella gestione della viabilità: il traffico è momentaneamente deviato in direzione Bari al km 89,700 presso lo svincolo ‘Cassano’.

Sul posto sono giunti i vigili del fuoco e un'ambulanza del 118.