Terrore alle Poste, banditi armati con cocci di bottiglia: la rapina e la fuga

Hanno fatto irruzione nell'ufficio postale di Via Stradella 197 a Torino, minacciando dipendenti e clienti con cocci di bottiglia per farsi consegnare i soldi. La rapina si è consumata questa mattina. Dopo aver fatto irruzione a volto coperto nella filiale in zona Madonna di Campagna, i due hanno preteso dal personale la consegna dei contanti presenti nelle casse.

Poi sono fuggiti a piedi facendo perdere le proprie tracce. L'ammontare del bottino è ancora da quantificare.

Rapina alle Poste di Via Stradella a Torino

Sul posto sono intervenuti i carabinieri della compagnia Oltre Dora e del nucleo radiomobile. I militari stanno sentendo alcuni testimoni e stanno analizzando i filmati delle telecamere di sorveglianza per rintracciare i fuggitivi.

Nella foto in basso, l'ufficio postale di Via Stradella a Torino