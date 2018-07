Pedinate, aggredite e rapinate sotto casa: un video lo incastra

Era finito in carcere più di una volta, ed era in libertà soltanto dal 18 aprile scorso: ora i poliziotti del commissariato di Sesto San Giovanni gli hanno stretto nuovamente le manette ai polsi per aver rapinato due donne nell'arco di mezz'ora.

Tutto è successo lunedì 9 luglio, e come riporta Monza Today, un 42enne egiziano ha agito con una tecnica da vero esperto. Solo le telecamere di un impianto di sorveglianza hanno permesso agli agenti di rintracciare una "vecchia conoscenza" della polizia.

Adel S.E.,42enne egiziano, da circa 10 anni in Italia e irregolare, le ha seguite per diverse decine di metri dopo avere notato che entrambe indossavano collane di valore. Poi, con mosse fulminee, le ha aggredite, ha strappato loro i gioielli e si è dileguato facendo perdere le sue tracce. Gli agenti ci hanno messo quasi 48 ore per rintracciarlo.