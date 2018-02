Rapina con sparatoria al sushi bar: titolare accoltella i malviventi e resta ferito

Spari e paura in un bar ristorante sushi di Segrate (Milano). Due uomini di origine cinese sono rimasti feriti durante la colluttazione con due banditi che hanno esploso tre colpi di pistola. E' successo intorno alle 23.30 quando il locale Fuel café, era prossimo all'orario di chiusura. Ferito da un colpo di pistola il titolare 33enne del ristorante cinese. In ospedale anche il socio di 34 anni. Non sono gravi.

Hanno fatto irruzione nel ristorante due balordi col volto travisato con parrucche e sciarpe e armati di pistola.

La tentata rapina non ha successo. La reazione del 33enne è veemente, scrive MilanoToday. Impugna un coltello dalla cucina del proprio locale e, assieme al socio, prova a difendere il fondo cassa, frutto del lavoro dell'intera giornata. Con il coltello riesce a colpire i banditi. Loro sparano. Uno dei colpi di pistola lo centra in pieno su un gluteo. Per questo alla fine non riesce a impedire la loro fuga col bottino.

Poi parte la chiamata al 112. Sul posto arrivano i carabinieri della stazione di Segrate e i colleghi della Compagnia di San Donato, anche il reparto scientifico. Si fanno i rilievi e si sentono i testimoni. Nel frattempo l'Azienda regionale emergenza urgenza soccorre i feriti. Il più grave, quello colpito dal proiettile, viene portato al San Raffaele in codice giallo, non è in pericolo di vita. Così come il 34enne, portato via in codice verde.

Le indagini prendono il via dagli ospedali della zona visto che uno dei rapinatori è stato sicuramente ferito, fanno sapere gli investigatori. Il cerchio attorno a loro potrebbe stringersi nelle prossime ore.

Una delle 'tracce' potrebbe essere quella dell'uomo trovato circa 40 minuti dopo di fronte all'Unes di via Amendola a Segrate. Un passante segnala una persona in difficoltà, a terra, forse in abuso alcolico. In realtà è una persona ferita da arma bianca.