Assaltano il tir e sequestrano gli autisti per ore: bottino da 110mila euro (di gamberi)

Un colpo pianificato nei minimi dettagli. Con un bottino singolare: un carico di gamberoni e altro pesce surgelato dal valore di 110 mila euro. Il colpo è stato messo a segno all'alba di ieri a Mazara del Vallo (intorno alle 4): i dipendenti di una ditta di Salerno sono stati sequestrati per ore prima di essere scaricati a Palermo. Il

Sul caso, come racconta PalermoToday, stanno indagando la polizia palermitana e quella trapanese. Nel mirino dei rapinatori un grosso autoarticolato frigo carico di pesce, che all'alba era fermo davanti al cancello di una ditta, in attesa che venissero aperti i cancelli per depositare la merce.

I rapinatori hanno fatto intendere di essere armati, quindi hanno immobilizzato i dipendenti della ditta trasporti per poi bendarli e portarli nel capoluogo insieme alla refurtiva.

Carico di gamberoni rubato a Mazara del Vallo, la dinamica

Gli autotrasportatori - dopo essere stati bendati - sono stati costretti a scendere dal tir e salire su un’altra auto: dopo aver girato bendate per ore - sono state poi "scaricate" in pieno centro, in corso dei Mille. La motrice del tir è stata ritrovata invece in via Oreto, in prossimità dell’ingresso dell’autostrada. I malviventi si sono così impossessati del camion frigo e di tutta la merce. E' probabile che i gamberoni e l'altro pesce rubato adesso possa essere rivenduto sul mercato nero. Per poi finire sulle tavole di Capodanno.

