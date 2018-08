E' stato arrestato il ladro che lo scorso 9 giugno aggredì e rapinò un'anziana in via Napoli a Catania. L'uomo l'aveva seguita per le scale dello stabile in cui la donna abitava e l'aveva spinta violentamente contro un muro per strapparle dal dito la fede in oro rosso e poi fuggire via.

La notizia su CataniaToday