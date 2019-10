Legata al letto e rapinata: pomeriggio da incubo per una donna a Roma

Paura a Primavalle, periferia di Roma: una donna di 77 anni è stata legata al letto e rapinata in casa. E' successo in pieno giorno, in un appartamento di uno stabile in via Pasquale II. Il malvivente, che ha agito da solo, si è dato alla fuga ed è riuscito a far perdere le proprie tracce.

L'incubo inizia domenica, intorno alle 5 di pomeriggio. L'uomo è riuscito a entrare in casa con una scusa. A quel punto l'anziana, una cittadina filippina, è stata minacciata dall'uomo per farsi consegnare oro e denaro.

Roma, Primavalle: anziana rapinata in casa in via Pasquale II

La donna è stata immobilizzata, con i polsi legati alla testata del letto con delle fascette di plastica. Il malvivente ha messo la casa a soqquadro, frugando ovunque e trovando circa 900 euro in contante. Poi ha slegato la sua vittima, l'ha rinchiusa nella camera da letto ed è scappato.

Sul posto sono accorsi gli agenti del commissariato Primavalle di Polizia. Con ancora i segni delle fascette sui polsi, la donna era comprensibilmente sotto choc. Affidata al personale del 118 è stata poi trasportata dall'ambulanza all'ospedale San Filippo Neri per accertamenti. Secondo la testimonianza della donna, il rapinatore sarebbe italiano.

Solo qualche giorno fa episodio simile a Spinaceto: anche qui un'anziana era stata sorpresa da un rapinatore mentre guardava la tv sul divano della sua abitazione.