Rapina un bar e si innamora della cassiera: incastrato grazie ad un sms romantico

“Mi dispiace per aver rapinato il tuo bar, ti andrebbe di uscire con me?”. E' è più o meno questo il testo del messaggio inviato da un ladro innamorato ad una donna, che però non si è lasciata abbindolare e lo ha denunciato alla polizia. In questo modo gli agenti del commissariato Prenestino sono riusciti ad arrestare un ragazzo marocchino di 27 anni.

Come si sono svolti i fatti

Tutto è accaduto l'8 gennaio scorso. L'uomo aveva rapinato un bar in via dei Frassini dove lavora la ragazza per la quale ha perso la testa. Quindi il messaggio, scusandosi per il gesto, e la richiesta di un appuntamento. Lei, però, ha denunciato tutto alla Polizia.

Concordato il luogo e l'ora, insieme agli agenti, la ragazza si è presentata all'incontro. Ad accogliere il rapinatore questa volta sono stati i poliziotti che hanno sottoposto a fermo di indiziato di delitto il 27enne.

Nella sua abitazione gli agenti hanno trovato la pistola utilizzato per la rapina, risultata essere una replica, oltre a valige piene di indumenti, pronte per una probabile fuga. Il 27enne, al termine degli accertamenti di rito negli uffici di Polizia, è stato condotto presso il carcere di Regina Coeli.

La notizia su RomaToday