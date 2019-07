Reddito di cittadinanza, abusivo "beccato" con la card in tasca: scatta la denuncia

E' nei guai. Prendeva il reddito di cittadinanza e lavorava in un cantiere edile abusivo: denunciato un muratore. Un "disoccupato" di Montallegro, in provincia di Agrigento, è stato sorpreso a lavorare in un cantiere edile abusivo per la realizzazione di una veranda a Realmonte. Prima conseguenza: il cantiere è stato, naturalmente, sequestrato. Seconda: l'improvvisato muratore è stato denunciato, alla Procura della Repubblica di Agrigento, per truffa ai danni dell'Inps.

Muratore in cantiere abusivo, ma con reddito cittadinanza: denunciato

In contrada Pergole a Realmonte, i carabinieri - durante dei controlli di routine per la repressione dei reati in materia di abusivismo edilizio - hanno sequestrato un cantiere edile abusivo. Senza alcuna autorizzazione, si stavano svolgendo dei lavori per la realizzazione di una veranda chiusa e altre strutture annesse in un’abitazione privata. All’opera quattro persone, tutte denunciate dai carabinieri per reati in materia di edilizia. Una di queste, è stata deferita però anche per l'ipotesi di reato di truffa ai danni dell’Inps, perché beneficiaria del “reddito di cittadinanza”.

Quando è stato fermato in tasca l'uomo aveva la carta per il prelievo del sussidio. I controlli stanno facendo emergere numerosi casi di furbetti del reddito di cittadinanza.

Reddito di cittadinanza, Di Maio: "Ora salario minimo"

Nel contratto di governo "abbiamo portato Reddito di cittadinanza e salario minimo: il reddito l'abbiamo fatto, e ora è arrivato il momento di bloccare quel circolo vizioso per cui in Italia ci sono persone che guadagnano poco, lavorano tantissimo e sono sotto la soglia di sfruttamento: giardinieri, autisti, pizzaioli, camerieri, giovani e meno giovani": lo scrive su Facebook il capo politico del M5s e ministro del Lavoro e dello Sviluppo Economico, Luigi Di Maio.

Reddito cittadinanza, Gelmini: "Pensato male e riuscito peggio"

Le critiche al sistema reddito di cittadinanza provengono da più parti. Particolarmente insistenti quelle provenienti da Forza Italia: "Navigator in servizio (forse) a Ferragosto e avvio delle politiche attive il 1 settembre. Poco importa se i beneficiari del Reddito di Cittadinanza da mesi incassano l'assegno senza ricevere offerte di lavoro. È il paradosso di una misura assistenziale pensata male e riuscita peggio". Lo scrive su Twitter Mariastella Gelmini presidente dei deputati di Forza Italia.

Rdc, domande a quota 1 milione e 400mila: Campania in testa

Nel frattempo le domande per il reddito di cittadinanza presentate al 15 luglio 2019 sono 1.401.225, di cui 895.220 accolte. Lo fa sapere l'Inps. A livello regionale, il maggior numero di richieste arriva dalla Campania (quasi 241mila), seguita dalla Sicilia (215mila). All'ultmo posto della classifica, la Regione con il minor numero di domande presentate è stata la piccola Valle d'Aosta (1.800).