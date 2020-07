Reddito di cittadinanza, la scia infinita di furbetti: 11 nuove denunce

Ancora furbetti del reddito di cittadinanza. Ammonta a circa 44 mila euro la somma di contributi erogati in base alla legge del reddito di cittadinanza, percepiti in modo indebito da 11 persone, di età compresa tra i 28 e i 60 anni, tutti di Brindisi. E' stato accertato dai carabinieri della città pugliese che, a conclusione delle indagini, li hanno denunciati in stato di libertà per mancanza dei requisiti previsti dalla norma.

Gli 11 cittadini hanno omesso di comunicare l'intervenuta variazione dello stato di famiglia, percependo il contributo a partire dal 13 febbraio scorso per un totale di circa 44.000 euro.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Chiunque presenti dichiarazioni o documenti falsi o attestanti cose non vere oppure ometta informazioni dovute è punito con la reclusione da due a sei anni. È prevista, invece, la reclusione da uno a tre anni nei casi in cui si ometta la comunicazione all’ente erogatore delle variazioni di reddito o patrimonio, nonché di altre informazioni dovute e rilevanti ai fini della revoca o della riduzione del beneficio. In entrambi i casi, è prevista la decadenza dal beneficio con efficacia retroattiva e la restituzione di quanto indebitamente percepito.