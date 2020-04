“Voglio festeggiare il compleanno con voi” e manda un vassoio di cornetti in commissariato

Piccoli gesti di solidarietà che restituiscono un senso alla parola “comunità”. A Gravina, in provincia di Bari, gli agenti si sono visti recapitare in commissariato un vassoio di cornetti accompagnato da una lettera. Autore del gesto è Matteo, un 31enne con problemi psicomotori.

“Voglio festeggiare il mio compleanno con voi”, scrive Matteo, ringraziando gli agenti “per lo straordinario impegno che stanno proponendo in questi giorni, a tutela della salute dei cittadini della comunità di Gravina in Puglia”. È stato un modo per “ricambiare ciò che fate per noi cittadini rischiando la vostra vita per tenerci al sicuro e standoci vicini. Dio vi benedica e vi custodisca”.

Commossi, gli agenti del commissariato hanno risposto: “Grazie, sono gesti che ci aiutano a sentirci più vicini e ci danno la motivazione per proseguire nel nostro lavoro: tantissimi auguri Matteo!”.