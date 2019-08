Renato Nicolini non ce l'ha fatta, morto l'operatore di Autostrade travolto da un tir

Non ce l'ha fatta Renato Nicolini, l'operatore di Autostrade travolto lo scorso 4 agosto da un tir in galleria sull'A12, dopo che si era fermato a prestare soccorso a un automobilista, rimasto in panne. Nicolini si trovava lì insieme a due agenti della polizia stradale, anche loro rimasti feriti. A poco meno di un mese da quei tragici fatti, l'uomo è morto all'ospedale San Martino di Genova dove era ricoverato.

Nicolini, 51 anni, abitava a Sestri Levante. Lo schianto era avvenuto nel tratto che collega la cittadina rivierasca a Lavagna. L'operatore di Autostrade era rimasto schiacciato tra il suo furgoncino e il muro della galleria ed era stato portato in codice rosso all'ospedale San Martino con l'elisoccorso.

Nelle prossime ore verrà fissata la data dei funerali.