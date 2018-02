Trovati in un appartamento i cadaveri di un'intera famiglia

Quattro cadaveri sono stati trovati in un appartamento a Rende, cittadina in provincia di Cosenza. Si tratta di padre, madre e due figli. Secondo una prima ipotesi, potrebbe trattarsi di un caso di omicidio-suicidio.

Nell’appartamento, in una villetta a due piani in via Malta, i carabinieri hanno trovato una pistola, probabilmente utilizzata per compiere la strage. I figli della coppia sono un maschio ed una femmina. Le vittime sono Salvatore Giordano, 57 anni, la moglie Francesca Vilardi di 59, e i due figli Giovanni e Cristiana (rispettivamente di 26 e 29 anni).

Sul posto sono intervenuti i carabinieri della sezione scientifica del Comando provinciale di Cosenza e il procuratore capo di Cosenza, Mario Spagnuolo.