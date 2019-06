Ballottaggi, è di nuovo pareggio tra i candidati sindaco: eletto il più anziano

Il sindaco non sarà il candidato che ha preso più voti, ma quello con più anni sulla carta d'identità. Curioso quanto successo a Ribordone, minuscolo comune in Valle dell'Orco, in provincia di Torino.

E' di nuovo pareggio nel paese con 50 elettori. Il 26 maggio, al primo turno, diciannove voti a testa per il sindaco uscente Guido Bellardo Gioli candidato per la lista Riburda e per lo sfidante Paolo Giovanni Chiolerio candidato di Montagne e aquila. Così come da regolamento elettorale ieri i cittadini sono stati nuovamente chiamati alle urne. Ma di fatto non è cambiato nulla: 21 voti a testa per i due candidati.

Le norme in tal caso sono cristalline: viene eletto sindaco il candidato più anziano. Così Guido Bellardo Gioli si è visto confermare alla guida del piccolo municipio.