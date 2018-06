Ricatta la sua ex con le loro foto hard: arrestato insieme a un complice

L’ex fidanzato di una ragazza rumena di 19 anni e un suo complice sono stati arrestati nel Torinese per estorsione a sfondo sessuale. Si tratta di un 27enne e un 29enne, suoi connazionali, pluripregiudicati e senza fissa dimora. Lo riferisce TorinoToday.

A fermarli sono stati i carabinieri della Compagnia di Chivasso insieme ai militari della stazione di San Mauro Torinese. Sono stati arrestati a Chieri qualche giorno fa e sono accusati di estorsione in concorso. Attualmente i due si trovano rinchiusi nel carcere Lorusso e Cutugno a Torino in attesa della convalida.

La 19enne aveva conosciuto i giovani sui social network e dopo una relazione con il più giovane, i malviventi hanno iniziato a chiedere denaro alla ragazza per non divulgare le foto intime scattate durante un rapporto sessuale con l’ex fidanzato.

In un primo momento aveva consegnato all’ex 300 euro in contanti, ma sono arrivate altre richieste di denaro che hanno indotto la donna a denunciare quanto stava accadendo. Al seguente appuntamento per la consegna di denaro si sono recati anche i carabinieri che hanno fatto scattare le manette ai polsi dei due ricattatori nella piazza centrale di Chieri.