Fa il bagno in mare all'alba: morta ragazza di 17 anni

Tragedia oggi a Riccione. Una ragazza di 17 anni, di origine brasiliana e residente a Torino, è morta dopo essere annegata in mare. Secondo quanto si apprende, la ragazza la sera prima era uscita con un gruppo di amici. La nottata si sarebbe conclusa all'alba con un bagno in mare, che si è trasformato in tragedia. Vani tutti i soccorsi nonostante l'immediato l’intervento del 118 con due ambulanze e un’auto medicalizzata.

Intorno alle 6.30 di oggi due ragazze sono state avvistate in acqua all’altezza del bagno 112/b in zona Marano. Le giovani, entrambe 17enni, avevanno deciso di fare il bagno, ma hanno avuto difficoltà. Una delle due è stata salvata e trasportata all’ospedale di Riccione con un codice di media gravità. Per l'amica, invece, non c’è stato nulla da fare, è morta annegata. Sul posto i carabinieri e la Capitaneria di porto, che ha recuperato la salma e l'ha trasportata a Rimini.