Accoltellati al ristorante, due giovani in gravi condizioni

Due giovani, accoltellati nella notte al culmine di una rissa, sono ricoverati in gravi condizioni all'ospedale di Rimini. E' accaduto in un locale di Riccione, sulla riviera romagnola, e sono intervenuti i carabinieri chiamati a seguito di una lite scaturita da futili motivi.

Riccione, gravi due giovani accoltellati in viale Torino

La lite sarebbe iniziata per futili motivi verso l'una di notte in un ristorante di viale Torino: a rimanere a terra con delle gravissime lesioni da taglio sono stati due 23enni italiani soccorsi dal personale del 118 arrivato sul posto con 2 ambulanze e l'auto medicalizzata.

I militari hanno istituito posti di blocco e hanno avviato le ricerche degli aggressori. Si tratterebbe - scrivono oggi i giornali locali - di persone già note ai carabinieri.