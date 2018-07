Migrante sventa rapina al market: premiato dalla titolare con una "borsa lavoro"

Sarà premiato per il suo coraggio Ewansha Osahon, il richiedente asilo che ha sventato una rapina di fronte al supermercato di fronte al quale chiedeva l'elemosina. Come racconta Gioele Urso su TorinoToday, la responsabile del punto vendita ha deciso infatti di offrire a Osahon una "borsa lavoro".

Osahon, nigeriano di 27 anni, in Italia con un permesso di soggiorno per motivi umanitari, ha sventato una rapina al supermercato Prestofresco di via Mercadante la mattina di sabato 30 giugno. Mentre chiedeva l'elemosina all'ingresso, il giovane ha notato un tipo sospetto indossare un cappuccio e lo ha seguito all'interno del supermercato. Quando questi ha estratto il coltello in direzione di una delle cassiere, dopo averla colpita al torace con un pugno, Osahon gli è saltato addosso mettendolo in fuga dopo una colluttazione.

La scena è stata ripresa dalle telecamere di sicurezza. La titolare del punto vendita ha riferito che si trattava della terza rapina in due settimane. Due colpi erano già andati a segno il 15 e il 19 giugno.

