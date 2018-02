Riconosce al bar l'autore di una rapina a un'anziana, lo affronta e viene ferito

Ha riconosciuto seduto in un bar il responsabile di una rapina a una anziana del quartiere, lo ha affrontato ed è rimasto ferito. E' successo a Milano, in un locale in piazza Rosa, zona Corvetto.

Un egiziano di 24 anni ha notato l'uomo all'interno del bar e gli si è avvicinato per "chiedergli conto" della rapina. Il malvivente, in risposta, lo ha graffiato con un tagliarino ed fuggito.

Sul posto sono arrivati i sanitari del 118 e la polizia. Nessuna traccia del fuggitivo, per ora.

