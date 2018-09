Emergenza rifiuti, Roma trema: nessuno vuole i rifiuti della Capitale

Guai in vista per la raccolta rifiuti della Capitale. L'importante gara da 188 milioni di euro bandita da Ama è infatti andata deserta: oggi all'apertura delle buste nessuno si è presentato. Come spiega l'Agenzia Dire non è arrivata nessuna offerta per la presa in carico dello smaltimento e del trattamento e/o termovalorizzazione delle tonnellate di rifiuto indifferenziato lasciando la Capitale in una posizione potenzialmente esplosiva.

Matteo Scarlino su Roma Today ricostruisce l'origine dell'emergenza: i rifiuti di Roma Capitale dalla chiusura di Malagrotta, vale a dire dall'ottobre 2013, vengono smaltiti in quattro impianti, due di proprietà dell'azienda municipalizzata Ama e due privati, la stessa Colari che gestiva Malagrotta. I rifiuti subiscono qui un trattamento meccanico e biologico (tmb) che produce degli scarti che a loro volta devono essere smaltiti.

Attualmente l'indifferenziato e gli scarti dei Tmb Ama finiscono in diversi impianti del Lazio (l'indifferenziato) o nel resto del Paese (gli scarti) o vengono bruciati negli inceneritori austriaci e tedeschi. Accordi precari, successivi alla scadenza dell'appalto precedente, che mettono in costante difficoltà la raccolta rifiuti. L'effetto è quello di rallentamenti nello svuotamento delle vasche degli impianti e a cascata ritardi nello scarico dei rifiuti da parte dei camion, i cui giri rallentati provocano accumuli nei pressi dei cassonetti.

Una gara importante quella andata deserta con la quale Ama e l'amministrazione grillina provavano, tra le altre cose, a sottrarre spazio al monopolista Colari. Si tratta del secondo flop consecutivo per una gara del genere: già lo scorso 26 marzo la municipalizzata aveva visto finire senza offerte una procedura pubblica (con base d'asta da 105 milioni) indetta per lo smaltimento della fos e degli scarti prodotti dai suoi impianti di trattamento.

Il rischio è ora quello di un'ulteriore precarietà nello smaltimento. E con gli impianti ciociari già sul piede di guerra e gli accordi precari con le altre regioni, l'emergenza rifiuti rischia di tornare ad essere conclamata. Continua a leggere su Roma Today