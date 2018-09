Rifiuti, topi e scarafaggi a scuola: le mamme protestano e arrivano i Nas

Sit in davanti all'Istituto comprensivo Federico II di via Pier della Vigna, a Palermo, dove questa mattina i genitori non hanno fatto entrare in aula i piccoli figli per protestare contro le cattive condizioni igieniche in cui versa la scuola. Ascensore guasto, scarafaggi nella palestra che risulta inagibile, assenza di carta igienica, rifiuti e topi. Sul posto il nucleo anti sofisticazione dei carabinieri. La preside, Aurora Fumo a PalermoToday: "Ho bisogno di un appoggio istituzionale. Sono da sola e sono l'unico presidio di legalità in un ambiente come questo".

