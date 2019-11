Ha l'Hiv e fa sesso con più donne, una è stata infettata: arrestato

Un uomo di 39 anni è stato arrestato dai carabinieri di Rimini con l'accusa di aver contagiato una delle sue amanti con l'Hiv e per averne esposto volontariamente al virus altre tre. L'uomo, di origini brasiliane, è ai domiciliari e deve rispondere del reato di lesioni gravi.

Stando alle indagini scattate ad agosto su segnalazione della convivente, l'uomo avrebbe intrattenuto diverse relazioni sessuali con diverse donne, contagiando una di queste con l'Hiv.

Rimini, contagia un'amante con l'Hiv: arrestato

Le indagini sono iniziate in estate dopo la denuncia presentata ai Carabinieri di Rimini dalla convivente venuta casualmente a conoscenza della sieropositività del partner. Le indagini hanno confermato che l'uomo era affetto da Hiv da alcuni anni, e che lo stesso dal 2017 aveva sospeso volontariamente la terapia farmacologica, per poi riprenderla sporadicamente nel 2018 e, infine, interromperla, aumentando di conseguenza il rischio di contagio in caso di rapporti sessuali non protetti.

Quattro donne, conosciute sui social network, totalmente ignare dello stato di salute dell'uomo, hanno confermato agli inquirenti di aver avuto rapporti sessuali non protetti con l'indagato, e per una di queste, purtroppo, i test hanno dato un esito positivo. A questo punto, l'autorità giudiziaria competente ha emesso la misura cautelare degli arresti domiciliari nei confronti dell'uomo.

Continuano le indagini per risalire, attraverso l'analisi del computer utilizzato dall'arrestato, ai contatti avvenuti con eventuali altre donne.