Avvelena il cane, minaccia di rifarlo e poi perde le staffe coi carabinieri

Un uomo è stato denunciato dai carabinieri per aver avvelenato e ucciso il proprio cane con del topicida. Minacciava di fare lo stesso anche con un altro animale di sua proprietà. Nei guai un 66enne di Morciano (Rimini), e residente a Saludecio. Tutto è venuto alla luce ieri quando l'uomo ha ricevuto una chiamata dal canile di Riccione, dove un cane di sua proprietà era stato recuperato dagli addetti mentre vagava in strada.

Il 6enne ha perso le staffe: prima ha detto di aver abbandonato volontariamente l'animale e di non volerlo più. Poi ha minacciato di ucciderlo come aveva già fatto in passato. A quel punto il dipendente comunale ha chiamato i carabinieri. I militari sono andati a casa dell'uomo che, quando ha visto i carabinieri, ha dato nuovamente in escandescenze.

Senza troppi problmei l'uomo ha quindi confermato di aver ucciso un suo cane utilizzando del veleno per topi. Due settimane fa a morire era stata Shelly, uno springer spaniel femmina di 7 anni, e il 66enne era pronto a far fare la stessa fine anche a quello recuperato dal canile. In un capanno per gli attrezzi sono state trovate le esche topicide. In seguito il veterinario che aveva assistito Shelly ha confermato agli inquirenti di aver ricoverato il cane in preda a degli spasmi atroci indotti dal veleno.

E' emerso come il 66 enne non fosse nuovo a maltrattamenti sui propri animali. Era già stato denunciato quando si era recato al canile di Riccione e aveva sferrato un calcio alla testa del suo cane che era stato recuperato dopo la fuga. Per aver avvelenato lo springer spaniel l'uomo è stato denunciato.