Picchia il figlio e tenta di violentare la madre: scene da Arancia Meccanica a Rimini

Notte da incubo per due clochard, madre e figlio, in un parco di Rimini, dove un uomo di 27 anni ha prima aggredito e rapinato il ragazzo, per poi tentare di stuprare la madre.

I fatti nel parco XXV Aprile. L'allarme - scrive RiminiToday - è scattato verso le 2.30, della notte tra martedì e mercoledì quando al 113 è arrivata la telefonata di un giovane che ha raccontato di essere stato rapinato. Il ragazzo ha poi riferito alle forze dell’ordine che quell’uomo, armato di pistola, stava cercando di violentare la madre all’interno del parco.

Gli agenti di polizia sono arrivati sul posto e hanno colto sul fatto un uomo di colore che teneva bloccata la madre del giovane continuando a palpeggiarle le parti intime.

Il bruto è stato bloccato in sicurezza anche se dalla perquisizione non è stata trovata traccia di armi. L’uomo, un marocchino di 27 anni e già noto alle forze dell'ordine, è stato arrestato con le accuse di sequestro di persona, tentata rapina aggravata e violenza sessuale.

Le indagini lampo della polizia hanno permesso di ricostruire con esattezza quanto accaduto. Madre e figlio sono arrivati in Italia circa un mese fa e, non avendo soldi per un albergo, si sono adattati a dormire nei parchi pubblici. Poco dopo la mezzanotte di martedì notte, il giovane si è allontanato un attimo per comprare delle sigarette. Nei pressi della stazione è stato aggredito brutalmente, e senza motivo, dal 27enne che gli ha sferrato un pugno sul petto lasciandolo senza fiato.

E’ iniziata così una notte di paura e terrore: solo l’intervento degli agenti ha evitato il peggio.