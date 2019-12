Pranzo di Natale degli anziani si trasforma in tragedia: sospetta intossicazione, un morto

Quella che doveva essere una giornata di festa si è conclusa tragicamente. A Ripi, in provincia di Frosinone, sospetta intossicazione al pranzo sociale degli anziani del paese: il bilancio è di un morto e diversi malori. Vari persone sono state ricoverate in ospedale. La vittima è Sossio Celli, 87 anni e padre dell'ex sindaco Gianni. L'uomo, unitamente ad altre 300 persone tutte over sessanta, ha preso parte al pranzo di Natale che ogni anno l'Amministrazione Comunale organizzata nel centro polifunzionale.

I fatti, che trovano ampio spazio oggi sui giornali locali, risalgono al pomeriggio di domenica. Il cibo servito agli anziani era stato cucinato da una ditta di catering che aveva vinto la gara d'appalto. I malori sono iniziati nel primo pomeriggio di domenica e molti sono i presenti che hanno dovuto ricorrere alle cure dei medici del pronto soccorso di Frosinone. A Sossio è risultata fatale una violenta crisi respiratoria. E' sttaa sporta denuncia, indagano per fare piena chiarezza sulla vicenda i Carabinieri e l'Asl.