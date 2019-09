Rissa durante il battesimo: il ricevimento finisce a coltellate

Doveva essere una giornata di festa, un momento piacevole e soprattutto un bel ricordo per gli anni a venire e invece tutto si è concluso nel peggiore dei modi. È successo a Cariati, nel cosentino, dove i festeggiamenti per un battesimo sono finiti nel sangue: un uomo è stato accoltellato al culmine di una rissa e un 32enne è stato fermato dai carabinieri per tentato omicidio. Secondo quanto ricostruito, durante il ricevimento è scoppiata una discussione degenerata poi in rissa.

Rissa durante il battesimo: un ferito e un fermato per tentato omicidio

Durante l’alterco, il 32enne avrebbe estratto un coltello lungo 16 centimetri e avrebbe più volte colpito il proprio interlocutore. La vittima è stata prima accompagnata in un punto di primo soccorso poi, vista la gravità delle ferite, è stata trasferita in elisoccorso nell’ospedale di Cosenza. L'uomo è ricoverato in prognosi riservata.

Dopo l’aggressione, il 32enne si è allontanato dal locale insieme ad altre due persone, che sono state poi denunciate. Tutti e tre sono stati identificati grazie alle immagini delle videocamere di sorveglianza.