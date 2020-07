Rissa a bottigliate tra la folla: due ragazzi gravissimi

Notte di sangue in Darsena a Milano: una lite tra due uomini è finita a bottigliate. La violenza è esplosa intorno alla mezzanotte, quando i due - un 24enne e un 30enne, entrambi pachistani - avrebbero iniziato a discutere nel vecchio porto commerciale di Milano, in quel momento pieno di gente seduta ai tavolini del locale che si trova sulla sponda. Dalle parole ai fatti il passo sarebbe stato brevissimo e la lite si sarebbe trasformata in aggressione.

Rissa in Darsena a Milano: lite finisce a bottigliate, due uomini gravissimi

Pesantissimo il bilancio: un trentenne ha riportato lesioni da taglio gravissime al collo e alla testa, mentre un 24enne ha un'arteria recisa per una bottigliata al braccio. I due feriti sono stati soccorsi in viale D'Annunzio, a circa 150 metri dal luogo della rissa, e sono finiti entrambi in ospedale in codice rosso: il trentenne al Niguarda e l'altro al Policlinico.

Le condizioni di entrambi vengono giudicate delicatissime. Sul posto, oltre ai mezzi del 118, sono intervenute numerose volanti della polizia di Stato. Gli agenti hanno anche fermato un terzo uomo che avrebbe assistito alla discussione e avrebbe cercato di separare i due.