Mamme litigano per le figlie nella chat di classe, poi si picchiano davanti alla scuola materna

Prima la lite nella chat di classe, poi dalle parole virtuali sono passate ai fatti: due mamme sono venute alle mani nei pressi della scuola materna frequentata dalle figlie. È successo a Mestre, in provincia di Venezia. A scatenare il litigio sarebbe stato il comportamento delle bambine: una avrebbe picchiato l'altra, la quale lo avrebbe riferito alla mamma che avrebbe chiesto spiegazioni in chat.

Le due mamme, entrambe trentenni, hanno iniziato a discutere pesantemente nella chat di gruppo della classe, poi quando si sono incontrate di persona in via Sforza, vicino alla scuola delle bambine, dopo le accuse sono partite le botte, tra schiaffi e calci, costringendo le persone che si trovavano nelle vicinanze a richiedere l'intervento della polizia. Quando la volante è giunta sul posto, una delle due mamme già si era allontanata mentre l'altra ha riferito la propria versione dei fatti ed è andata al pronto soccorso per farsi visitare, dove non le avrebbero comunque riscontrato conseguenze serie.