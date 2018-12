Rissa tra mamme alla recita di Natale: scoppia il panico tra i bambini

Due mamme sono arrivate alle mani durante la recita dei figli per chi dovesse avere il posto in prima fila e poter fare la ripresa migliore con lo smartphone.

La rissa ha scatenato il panico e il fuggi fuggi generale, tra i bambini terrorizzati (una di loro è stata persino spinta a terra) e fuori dall'edificio persino i due mariti delle mamme coinvolte si sono picchiati.

E' successo a Gela, nella scuola elementare di contrada "Albani Roccella".

"Se ci sarà un processo, io mi costituirò parte civile. Il rischio è che episodi del genere demoliscano il lavoro costante e complesso che questa scuola fa", ha detto a Repubblica la preside, Rosalba Marchisciana, che dirige l'istituto che si trova in un quartiere difficile di Gela. "Per i bambini non è stato un bell'esempio", ha concluso.

Il video della rissa su Repubblica: