Maxi rissa in stazione: in dieci si sfidano a colpi di catene e bottiglie rotte

Maxi rissa davanti alla stazione Centrale a Milano. Sono sette le persone finite in manette. Gli agenti dal reparto mobile di Milano - riferisce AdnKronos - sono intervenuti in piazza Duca d'Aosta dopo la segnalazione di una rissa tra dieci persone - quasi tutte straniere - di età compresa tra i 18 e i 35 anni.

Come racconta MilanoToday, la rissa è stata particolarmente cruenta: i litiganti si sono sfidati a colpi di bottiglie rotte e catene. In un primo momento gli agenti hanno fermato 5 persone, mentre gli altri si allontanavano continuando la rissa a poca distanza. Intervenuti sul luogo della seconda rissa, hanno fermato altri due uomini e hanno soccorso un uomo seduta a terra, ferita ad una mano, che è stato trasportato in codice verde all'ospedale Fatebenefratelli e dimesso con una prognosi di 10 giorni.

Gli arrestati - un italiano, tre afgani, un somalo, un nigeriano e un libico - sono accusati di rissa aggravata. Sono tutti già noti alle forze dell'ordine. Saranno processati per direttissima. Gli arrestati hanno tutti precedenti penali: alcuni di loro sono regolari, altri richiedenti asilo.

Rissa a Milano, in basso il video di uno degli arresti