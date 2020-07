In coma da 40 giorni dopo incidente in moto, Francesco si risveglia: "Ha chiamato la mamma"

Quaranta giorni di buio. Più di cinque settimane di angoscia per i familiari, fino alla buona notizia: Francesco si è risvegliato dopo 40 giorni di coma in ospedale.

Il ragazzo, un 22enne di Paliano (Frosinone), era rimasto vittima di un incidente domenica 7 giugno, sulla via Casilina nei pressi di Valmontone, durante una gita in moto con alcuni amici: un frontale che aveva visto coinvolto il giovane alla guida della sua moto e una macchina guidata da una donna.

L'impatto era stato violentissimo e il ragazzo era apparso subito in condizioni molto gravi. Francesco era stato soccorso e trasportato in elisoccorso a Roma, all'ospedale San Camillo, dove poco dopo era entrato in coma.

Lì è rimasto per tutto questo tempo, fino al risveglio. "Oggi Francesco si è svegliato e ha chiamato la mamma… per tutti noi è una grande gioia… il percorso che deve affrontare è molto lungo ma lui è forte! Vi chiediamo gentilmente di non fare troppe telefonate e rispettare questo momento… Grazie", questo il messaggio dei familiari di Francesco pubblicato sui social.