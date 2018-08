Barista trova un portafoglio con dentro 4mila euro e lo consegna ai carabinieri

Ha trovato un portafoglio con dentro 4mila euro e, senza pensarci due volte, è andato dai carabinieri per denunciare il ritrovamento. Protagonista di questo bel gesto di civiltà un giovane barista del parco acquatico Acquamnia di Morciano di Romagna. Angelo Vergine, 20 anni, si è rivolto subito alla carabinieri, che sono riusciti poi a risalire al proprietario, un capo scout dell'Agesci di Cesena.

Una nota ufficiale dei Carabinieri di Riccione ha ringraziato Angelo per il gesto:

Siamo lieti di apprezzare, per la terza volta in appena un mese, un ulteriore, nobile e tangibile testimonianza dei migliori valori su cui fonda la nostra comunità: onestà, senso civico e delle istituzioni, tutti valori che continueremo a difendere – come avvenuto in questo caso – sempre al fianco del cittadino