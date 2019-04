Collezionista ritrova allo stand di una fiera una spilla da 20mila che gli fu rubata tre anni fa

Ne era sicuro: quella spilla esposta in uno stand di Mercantinferia a Parma non poteva essere altro che la sua, che gli era stata rubata anni fa durante una rapina. Un rapido controllo ha confermato i suoi sospetti e così un collezionista è tornato in possesso del prezioso monile.

L’uomo era proprietario di una spilla, un pezzo unico risalente agli anni ’20, in platino e diamanti e a doppia clip, del valore di circa 20mila, che gli era stata portata via insieme ad altri gioielli durante una rapina a Cremona nell’ottobre 2016.

Il collezionista ha visto la spilla esposta su un banco durante la fiera, in vendita anche ad un prezzo decisamente inferiore al suo valore effettivo: 6mila euro. L’uomo si è rivolto ai carabinieri della Stazione di Cemona, che hanno richiesto l’intervento dei colleghi del Comando Stazione di San Pancrazio. I militari, grazie alla documentazione che era stata loro fornita, hanno potuto accertare che il 44enne era effettivamente il proprietario della preziosa spilla.

Il titolare dello stand di preziosi e gioielli d’epoca, un 63enne originario di Bologna, è stato denunciato per ricettazione. La spilla è risultata far parte dei preziosi rapinati la sera del 09 ottobre 2016, ai danni di una gioielleria di Cremona. Due persone con il volto coperto da un passamontagna minacciarono con due pistole il titolare, che era appena rientrato dal Mercantinfiera di Parma. In quell’occasione i malviventi, dopo aver esploso almeno 5 colpi a salve, riuscirono ad impossessarsi della borsa contenente preziosi per valore circa 200mila euro e si allontanarono con un veicolo parcheggiato poco distante, dove li attendeva un complice. I carabinieri della Compagnia di Cremona stanno continuando ad indagare per rinvenire eventuali altri oggetti preziosi in quelle circostanze assieme alla spilla ritrovata.