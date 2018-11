Ritrovata la madre di cinque figli scomparsa nel nulla da settimane

Fine del giallo. E' stata ritrovata ieri pomeriggio a Palermo Giuseppina Pepi, la donna scomparsa da Vittoria, in provincia di Ragusa il 15 ottobre scorso. Sta bene. L'ha rintracciata la squadra mobile di Ragusa. Lo riferisce "Chi l'ha visto?", la trasmissione di RaiTre che per prima ha dato ampio spazio alla vicenda, e che aveva fatto alla polizia una segnalazione raccolta da una donna. Nel giro di poche ore gli inquirenti hanno chiesto l'acquisizione delle immagini e grazie a questa testimonianza sono riusciti ad individuare Giuseppina Pepi: 39 anni, madre di cinque figli, di lei non vi erano tracce da più un mese.

"L’ho vista seduta su una panchina insieme a due uomini, era tranquilla. Era pulita e ordinata, aveva anche i capelli in ordine non ho pensato che fosse in disagio, ma ho subito chiamato per segnalare" avrebbe riferito la persona che ha fatto la segnalazione decisiva. Era stato il marito Davide a denunciarne la scomparsa: ha sempre considerato quella di Giuseppina una ‘fuga' e ha detto più volte a "Chi l'ha visto?" di non essere disposto ad accoglierla nuovamente in casa. La relazione tra i due, secondo i conoscenti, non era priva di problemi. Sarà Giuseppina a fornire agli inquirenti eventuali dettagli.

L'unica cosa che conta è che la giovane madre di cinque figli sia stata ritrovata e stia bene.