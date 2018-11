Fidanzati scomparsi da due giorni, il papà del ragazzo: "Li abbiamo trovati, stanno bene"

La bella notizia è arrivata nel pomeriggio. Gaetano Scrima e Miriam Bruno sono stati ritrovati. I due fidanzati, rispettivamente di 21 e 18 anni, avevano fatto perdere le loro tracce da venerdi scorso. Il padre del ragazzo, dopo aver presentato denuncia in Questura, aveva lanciato un appello tramite i social network per accelelerare le ricerche.

"Un ragazzo - racconta a PalermoToday Antonio Scrima - dopo avere letto il vostro articolo ci ha chiamato per dirci di averli visti. Erano a Bagheria e stanno bene. Grazie mille, il vostro contributo è stato fondamentale".

Gaetano Scrima si era allontanato da casa della nonna paterna, dove vive da un mese circa, ad Altavilla Milicia a bordo di una Toyota Aygo. E contemporaneamente, da Bagheria, era sparita anche Miriam. La ragazza avrebbe detto alla madre che usciva con un'amica, ma non l'aveva mai incontrata. I genitori di entrambi erano molto preoccupati anche perché nessuno dei due aveva portato via con sé nulla. Per fortuna però si sono presi solo un grande spavento.