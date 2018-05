Madre "rapisce" il figlio neonato e fugge dall'ospedale: ritrovati

E' finita la fuga di M.W., la 33enne polacca, residente a Giffoni Valle Piana, che, ieri sera, aveva portato via il suo neonato, S.O.W., dal Ruggi, dove era ricoverato in attesa di un'altra sistemazione. Dopo averlo allattato, la madre si era allontanata dalla struttura ospedaliera con il suo piccolo di un mese, temendo che il Tribunale dei Minorenni glielo portasse via, così come fatto anche per i suoi figli più grandi, già affidati ad altre famiglie.

Dopo serrate ricerche da parte degli agenti della Squadra Mobile, coordinati dalla dottoressa Cicciotti, la madre e il suo piccolo, insieme al suo compagno e ad un'amica, sono stati trovati in un casolare abbandonato, nei pressi dell'abitazione del fratello della donna, in via Eugenio Caterina, a Salerno. Finisce così, quindi, il tentativo di fuga da parte della donna: il piccolo, in ottime condizioni di salute, è stato condotto presso il reparto Maternità, al Ruggi. Il bambino, una volta dimesso dall’ospedale, sarà condotto in una struttura idonea. La madre, intanto, è stata denunciata. Accertamenti in corso da parte degli inquirenti, per valutare le posizioni delle altre persone coinvolte.

Il ringraziamento del direttore generale del Ruggi, Giuseppe Longo: “Un doveroso ringraziamento va alle nostre Forze dell’Ordine, in particolare al Questore di Salerno Maurizio Ficarra che sin dalle prime ore ha seguito l’inchiesta che ha portato alla felice e tempestiva risoluzione del caso".

