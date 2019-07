Ritrovato il corpo di Florijana Ismaili, la calciatrice svizzera annegata nel lago di Como

Dopo giorni di ricerche è stato ritrovato il corpo di Florijana Ismaili, l'atleta della nazionale svizzera di calcio dispersa dopo essersi tuffata nel lago di Como lo scorso 29 giugno. I vigili del fuoco hanno individuato la salma a circa 204 metri di profondità, vicino a Musso.

La ragazza, 22 anni, era con amici in barca quando si è tuffata per un normalissimo bagno nel lago. Gli amici non l'hanno vista più riemergere. Immediatamente è scattato l'allarme e sul posto si sono mobilitati i vigili del fuoco.

Le ricerche

Le ricerche sono proseguite senza sosta per tutti i giorni seguenti alla scomparsa, con interruzioni solo notturne. Sono stati impiegati numerosi mezzi e uomini.Oltre aiI sommozzatori dei vigili del fuoco di Como è stato utilizzato uno speciale robot subacqueo e avanzate apparecchiature tecnologiche per scadagliare le acque e i fondali. Le ricerche sono durate oltre tre giorni.

Il ritrovamento

Nel pomeriggio del 2 luglio 2019 è arrivata la notizia del ritrovamento del corpo di Florijana Ismaili. I ricercatori hanno individuato la salma a 204 metri di profondità. Le operazioni di recupero del corpo sono state lente e complesse.