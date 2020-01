Roberta Girotto, mamma scomparsa: ritrovato il suo corpo nel fiume

Fine delle speranze, purtroppo. Roberta Girotto, la donna scomparsa lunedì mattina dalla sua abitazione di Bovolenta, cittadina in provincia di Padova, è stata ritrovata senza vita. Il tragico ritrovamento è avvenuto nel primo pomeriggio di giovedì in località "Argine Sinistro" nelle acque del fiume Bacchiglione, a poca distanza dal paese da cui si era allontanata tre giorni prima. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Piove di Sacco con gli uomini della protezione civile e personale dei vigili del fuoco che, avvistata la salma, l'hanno riportata a riva e ricomposta avvertendo l'autorità giudiziaria.

Ritrovato il corpo di Roberta Girotto, la mamma scomparsa da Bovolenta

Avvenuto il riconoscimento, il corpo è stato messo a disposizione dei familiari. In queste ore gli inquirenti indagano per ricostruire con esattezza quanto avvenuto. La donna, 50enne mamma di tre figli, si era allontanata da casa la mattina di lunedì 20 gennaio. Alcune telecamere l'avevano ripresa circa venti minuti più tardi in via Verdi e via Risorgimento. Poi per tre giorni di lei non si sono avute notizie.

La donna era uscita di casa senza portare con sé i documenti e il cellulare. La figlia, allarmatasi, aveva avvertito le forze dell'ordine e poi aveva lanciato un appello sui social: "Non ha con sé soldi né documenti o telefono. Indossa una giacca nera con cappuccio con il pelo chiaro e probabilmente un pigiama con scarpe chiare. Crediamo sia in uno stato confusionale. Vi chiediamo di diffondere e condividere sui gruppi e sui profili. Chiunque la vedesse contatti il 112 dicendo che potrebbe trattarsi della signora Girotto Roberta. Vi ringrazio, aiutateci".

Nel pomeriggio di oggi il tragico epilogo.



Il recupero della salma di Roberta Girotto lungo l'argine del fiume Bacchiglione