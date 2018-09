Schianto contro il guardrail in autostrada, muore un papà di quattro figli

Un uomo di 64 anni è morto ieri sera in un incidente al km 608 dell'A1 nel territorio di Agnani, in provincia di Frosinone. Roberto Frezza, padre di quattro figli, lavorava come imprenditore edile. Stava tornato ad Alatri quando all'improvviso, per cause ancora da accertare, è andato a sbattare con il suo furgone Fiat Ducati contro il guardrail.

L'impatto purtroppo non gli ha lasciato scampo. I medici del 118, intervenuti sul posto, non hanno potuto fare altro che costatarne il decesso.

Per estrarre il corpo della lamiere contorte dell'auto sono intervenuti i vigili del fuoco del comando provinciale. Sulla dinamica dell'incidente indagano gli uomini della polizia stradale.

La notizia della morte di Roberto Frezza ha destato molto scalpore. Era un personaggio noto della collettività alatrense.

La notizia su FrosinoneToday