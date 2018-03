Malore fatale nella notte, muore calciatore 34enne

Un altra tragedia nel mondo del calcio che ricorda da vicino la tragica morte del capitano delle Fiorentina Davide Astori. Ad una settimana di distanza è il mondo calcio trevigiano a piangere la scomparsa di Roberto Tangorra. Trevigiano, di Dosson di Casier, Roberto si è spento nella notte per un malore improvviso all'età di 34 anni.

Come riporta Treviso Today Roberto era molto noto nel mondo del calcio: aveva giocato nelle giovanili del Treviso Calcio e del Venezia. Dalla Prima divisione alla Promozione, Roberto ha giocato per molti anni con l'Aurora Treviso 2, poi con il San Giuseppe Calcio. All'inizio della stagione aveva ripreso a giocare, dopo qualche anno di stop, con gli Amatori Mignagola.

"Ci piace ricordarti in quegli abbracci a centrocampo sotto la pioggia! Grazie di tutto Tango!" - così lo ha voluto salutare in un post su Facebook il San Giuseppe Amatori. "Una persona riservata e discreta, ma con un grande cuore, sempre gioiosa e pronta ad aiutare tutti" - sono le parole dei moltissimi compagni in campo diventati presto amici. Il calcio e lo sport in generale era tutta la sua vita: appassionato di basket, golf, motogp ma il suo amore rimaneva il pallone. "Per lui il calcio era Roberto Baggio, il giocatore che più amava" - ci racconta un amico.

"Ci eravamo visti solo qualche giorno fa e stava bene. - ci racconta uno dei migliori amici di Roberto - Questa mattina ho ricevuto una telefonata dal suo cellulare, ma a rispondermi è stata la mamma di Roberto, dandomi la dolorosa notizia". Un malore improvviso nella notte, forse un infarto, dal quale Roberto Tangorra non si è più svegliato. Lascia nel dolore il fratello Gianluca, la mamma, il papà, i parenti e i tantissimi amici. Al momento non è ancora stata fissata la data dei funerali.