Precipita durante un'arrampicata: architetto muore in ospedale

La gita in montagna finisce in tragedia. Mario Cutuli, architetto di 33 anni, è morto ieri dopo essere caduto al suolo durante un'arrampicata a Rocca Canterano, in provincia di Roma. L'alpinista, per cause ancora in via accertamento, ha però perso la presa ed è precipitato per un'altezza di circa 20 metri cadendo sulle rocce sottostanti.

Allertati i soccorritori sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, il personale del 118 ed una squadra di terra del Soccorso Alpino della stazione di Roma e provincia con sede a Vicovaro. Seppure cosciente le condizioni dell'alpinista sono subito apparse molto gravi a causa dei numerosi traumi riportati dopo la caduta.

Mario Cutuli, dopo le primissime cure urgenti sul posto e il successivo posizionamento sulla barella per il recupero tramite verricello, è stato prelevato dall'eliambulanza del 118 della Regione Lazio con a bordo il tecnico di elisoccorso del Soccorso Alpino ed elitrasportato in codice rosso al Policlinico Umberto I di Roma dove però è morto nel pomeriggio. Sul caso indaga la polizia di Stato.