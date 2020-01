Pestato brutalmente in strada per un debito non pagato: ora è in coma

Pestato brutalmente in strada da un ragazzo di 29 anni. La vittima, un 34enne, ora è in coma. E' successo a Rocca di Papa, in provincia di Roma: la violenta aggressione è avvenuta in via Frascati, nella notte tra il 27 e il 28 gennaio scorso. La vittima, ricoverata in codice rosso prima all'ospedale di Frascati, è stata poi trasportata al Policlinico Umberto I di Roma in condizioni gravissime: nelle scorse ore ha subìto un intervento per ridurre un ematoma al cranio.

Rocca di Papa, pestato per un debito non pagato: 34enne in coma

I carabinieri della stazione di Rocca di Papa hanno arrestato l'aggressore, un 29enne del posto già noto alle forze dell'ordine per reati di droga: è accusato di tentato omicidio. A casa sua è stata trovata anche della droga, marijuana, che è stata sequestrata. La violenta aggressione sarebbe stata generata da un debito di droga che il 34enne avrebbe contratto con il ragazzo di 29 anni.

Sul caso i militari dell'Arma continuano le indagini.