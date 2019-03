Malore in campo, muore calciatore di 22 anni: il padre era sugli spalti a guardare la partita

Roger Maria Pizzi, 22enne centrocampista dell’Argelatese, è morto domenica all’ospedale Maggiore di Bologna dopo un malore in campo. Sugli spalti, ad assistere al match, c’era il padre del ragazzo

Inutili i tentativi di rianimarlo, prima con un defibrillatore a bordo campo e poi nell’ambulanza che lo ha trasportato d’urgenza in ospedale: per il giovane non c’è stato niente da fare.

Pizzi, originario di San Giorno di Piano, si è accasciato durante la partita contro la X Martini, nella gara del campionato regionale dilettanti. Tutte le squadre del campionato hanno espresso messaggi di cordoglio e fissato a lutto i propri gagliardetti.

Anche il sindaco di Argelato Claudia Muzic ha espresso dolore dopo aver appreso la notizia: "Sono vicina alla famiglia, alla squadra e a tutti gli amici che stanno vivendo oggi questo incubo assurdo. Non ci sono parole, solo silenzio e dolore".