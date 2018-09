Roma, Salvini cambia idea sulle buche e attacca Raggi

La pax romana tra Matteo Salvini e il Movimento 5 stelle finisce sul tavolo di Atreju. Dal palco della manifestazione organizzata da Fratelli d'Italia il vicepremier rinsalda i rapporti con il centrodestra e attacca il sindaco di Roma Virginia: "Da Raggi ci si aspettava di più. Ogni giorno è un rally" dice il ministro degli interni parlando delle buche che affliggono le strade della Capitale.

Un cambio di linea rispetto a quanto dichiarato appena il 16 maggio scorso quando nel corso di una diretta Facebook in una pausa delle riunioni per la composizione del governo gialloverde disse ai suoi follower sui social "a Roma non ci sono buche"

Per chi vive nella Capitale la triste conferma di un problema noto che si somma a quello dei rifiuti con una emergenza pronta a ri-esplodere.

Cosa ha detto Salvini intervistato da Mentana

"Io da utente di Roma la penso come molti altri cittadini – chiarisce Salvini – penso che dalla Raggi si aspettassero molto, ma molto di più. Ogni giorno in macchina è un rally" ha aggiunto il leader del Carroccio, alludendo alle note condizioni del manto stradale. Critiche benevole di un alleato o accuse da parte di un illustre esponente dell'opposizione? Non ha dubbi il ministro degli Interni. A precisa domanda di Mentana, Matteo Salvini ha risposto che "noi a Roma siamo una forza di opposizione".

Una città sporca

Come riporta RomaToday, il vicepremier imbeccato dal pubblico non ha risparmiato un'ultima stoccata all'amministrazione. "Non serve uno scienziato per capire che la città potrebbe essere più bella e più pulita".

Dal palco di Atreju, il giudizio non poteva essere più chiaro. Amministrazione bocciata.