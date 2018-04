Il cadavere di una persona che non è stata ancora identificata è riaffiorato questa mattina dal fiume Aniene. Il macabro ritrovamento poco dopo le 11 di questa mattina sotto al Ponte delle Valli, periferia nord-est della Capitale. E' stato un passante a notare la sagoma di un uomo che galleggiava nel fiume all'altezza del ponte. L'uomo ha subito allertato il 112.

Roma, riaffiora un cadavere dal fiume Aniene

Sul posto per il recupero della salma sono intervenuti i vigili del fuoco con il nucleo sommozzatori. In via delle Valli anche il personale del 118 e la polizia. Chiuso al transito pedonale il marciapiede di via delle Valli in direzione piazza Conca d'Oro.

Le operazioni di recupero del corpo sono ancora in corso.

